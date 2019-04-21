شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الكويتية: طائرة بيروت هبطت بسلام بعد ارتطامها بكتلة ثلجية والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت "الخطوط الجوية الكويتية"، أن طائرتها "الأيرباص (A320) المنفذة لرحلتها رقم (KU501) المتجهة إلى بيروت صباح اليوم الأحد الموافق 2019/4/21، تعرضت لارتطام مفاجئ من كتلة ثلجية عابرة، وبحمد الله تعالى هبطت الطائرة بسلام في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت هبوطا طبيعيا،
وقالت في بيان صدر عنها ، أنه جار إصلاح الطائرة من قبل الفرق الفنية التابعة للخطوط الجوية الكويتية، حيث متوقع عودتها من بيروت إلى الكويت الساعة السابعة مساء، وتم نقل جميع الركاب الكرام إلى الفندق للاستراحة وتقديم كافة أشكال الرعاية اللازمة وفقا لسياسة الشركة بالعناية بعملائها، متمنين السلامة للجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الكويتية: طائرة بيروت هبطت بسلام بعد ارتطامها بكتلة ثلجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.