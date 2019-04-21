شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الكويتية: طائرة بيروت هبطت بسلام بعد ارتطامها بكتلة ثلجية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت "الخطوط الجوية الكويتية"، أن طائرتها "الأيرباص (A320) المنفذة لرحلتها رقم (KU501) المتجهة إلى بيروت صباح اليوم الأحد الموافق 2019/4/21، تعرضت لارتطام مفاجئ من كتلة ثلجية عابرة، وبحمد الله تعالى هبطت الطائرة بسلام في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت هبوطا طبيعيا،

وقالت في بيان صدر عنها ، أنه جار إصلاح الطائرة من قبل الفرق الفنية التابعة للخطوط الجوية الكويتية، حيث متوقع عودتها من بيروت إلى الكويت الساعة السابعة مساء، وتم نقل جميع الركاب الكرام إلى الفندق للاستراحة وتقديم كافة أشكال الرعاية اللازمة وفقا لسياسة الشركة بالعناية بعملائها، متمنين السلامة للجميع".