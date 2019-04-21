شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريس» يدين هجمات سريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

أدان أنطونيو غوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، سلسلة الهجمات التي وقعت اليوم الأحد في سريلانكا واستهدفت كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل أكثر من مئتي شخص.

وصرح متحدث باسم جوتيريش في نيويورك اليوم بأن " الأمين العام شعر بالصدمة حيال الهجمات الإرهابية على كنائس وفنادق في يوم عيد الفصح، أحد الأعياد المقدسة لدى المسيحيين في كل أنحاء العالم".

وأضاف أن جوتيريش يدين الهجمات بأشد العبارات ويعرب عن مواساته لعائلات الضحايا والشعب والحكومة في سريلانكا، كما أعرب الأمين العام عن أمله في سرعة تقديم المسؤولين عن هذه الهجمات إلى المساءلة.

كان متحدث باسم الشرطة في سريلانكا أعلن في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد قتلى سلسلة الهجمات إلى 207 شخص حتى الآن. كما أصيب المئات.