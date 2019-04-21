شكرا لقرائتكم خبر عن مطار معيتيقة بطرابلس يستأنف رحلاته والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي استئنافها الملاحة الجوية بالمطار، بعد إغلاقها الليلة الماضية لإجراءات السلامة الجوية، تزامنًا مع المواجهات التي تشهدها العاصمة طرابلس.
وحددت إدارة المطار توقيتًا للتشغيل، يبدأ من الخامسة مساءً وحتى الثامنة صباحًا، كما أرفقت جدولاً لمواعيد إقلاع ووصول الرحلات الدولية والداخلية من وإلى المطار ليوم الأحد.
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