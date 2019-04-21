شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين اعتداءات سريلانكا والان نبدء بالتفاصيل
دانت مشيخة الأزهر في مصر الاعتداءات الدامية التي وقعت في سريلانكا الاحد في بيان.
وقال أحمد الطيب شيخ الأزهر، حسب البيان، "لا أتصور آدميا قد يستهدف الآمنين يوم عيدهم".
وقتل 207 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 450 آخرين بينهم 35 أجنبيا في ثمانية اعتداءات استهدفت فنادق فخمة وكنائس حيث اقيمت قداديس بمناسبة عيد الفصح في سريلانكا، ما أثار إدانات شتى في العالم.
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