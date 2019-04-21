العثور على أكثر من سبعة مليون يورو في مقر إقامة البشير

الخليج 365/ بغدادأعلن المجلس العسكري السوداني، الاحد، عن العثور على أكثر من سبعة مليون يورو في مقر إقامة الرئيس المخلوع عمر البشير.

وقال رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في حوار صحفي تابعته الخليج 365، إن "المجلس سيرد خلال اسبوع على مطالب قادة الاحتجاجات"، لافتاً إلى أن "البشير وقادة في حزب المؤتمر موجودون في السجن حالياً".

وأشار إلى أنه "تم إجراء بعض التعديلات الرئيسية في وزارات عدة مراعاة للخبرة والكفاءة"، مؤكداً أنه "تم العثور على سبعة مليون يورو و350 ألف دولار في مقر إقامة البشير".



وتابع البرهان، أن "الأموال التي عثر عليها في مقر إقامة البشير أودعت في البنك المركزي".

وتعهد رئيس المجلس العسكري السوداني الانتقالي بـ "تسليم السلطة للشعب دون تأخير"، مؤكداً أن "المرحلة الانتقالية يفضل ان تكون بإشراف حكومة تكنوقراط".

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف قد أعلن في (11 نيسان 2019) اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، وبدء فترة انتقالية في البلاد لمدة عامين.

