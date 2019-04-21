طبيب سوداني: البشير عولج من جلطة ويضرب عن الطعام والدواء

الخليج 365/ بغدادكشف طبيب سوداني أن الرئيس المعزول عمر البشير أصيب بجلطة خفيفة قبل أيام وتلقى العلاج بأحد المستشفيات قبل إعادته إلى مقر إقامته الجبرية ببيت الضيافة في الخرطوم.

وبحسب وكالة الاناضول التركية، فأن الطبيب، وهو أحد المشرفين على علاج البشير، اشار الى أن حالته الصحية بعد العلاج من الجلطة مستقرة الآن، لكن حالته النفسية تتدهور باستمرار.

وتابع الطبيب ذاته الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "البشير يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية وتتم تغذيته عن طريق المحاليل الوريدية بالقوة".



وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

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جدير بالذكر أن المدعي العام السوداني فتح تحقيقا ضد الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة غسل أموال.

ونقلت رويترز يوم امس السبت عن مصدر قضائي أن المدعي العام السوداني بدأ التحقيق مع البشير بتهمة غسل الأموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة دون سند قانوني.

وكانت وسائل إعلام سودانية، تناقلت أن فريقا من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية داهم مقر إقامة الرئيس المعزول، وعثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية بلغت ملايين الدولارات.

