"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم كابل

الخليج 365/ بغدادأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم استهدف، امس السبت، مقر وزارة الاتصالات الأفغانية في كابل، حسبما أوردت "رويترز"، نقلا عن وكالة تابعة للتنظيم، اليوم الأحد.

وكان الهجوم بدأ بتفجير انتحاري بالقرب من المبنى، تسلل بعده ثلاثة مهاجمين آخرون داخل المبنى، حيث تمت تصفيتهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن الأفغانية التي تمكنت أيضا بإجلاء أكثر من 2800 شخص من المبنى الحكومي.



وذكرت "رويترز" أن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وثلاثة من عناصر الأمن، وإصابة ثمانية مدنيين آخرين بجروح.

وينشط فرع "داعش" المحلي، المعروف باسم "الدولة الإسلامية - ولاية خراسان" في المنطقة (التي تشمل باكستان أيضا)، منذ العام 2015، حيث يقاتل ضد حركة "طالبان" من جهة، وضد القوات الأفغانية والأمريكية من جهة أخرى.

وبحسب العسكريين الأمريكيين فإن عدد مسلحي "داعش" الناشطين في أفغانستان يقترب من ألفين.

