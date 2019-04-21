هيئة الانتخابات المصرية: ٢٢ منظمة وجهة دولية تتابع الاستفتاء

أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية في مصر، الأحد، انتظام سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية ليومها الثاني بالداخل، والثالث بالخارج، مؤكدا أن 22 جهة ومنظمة دولية تتابع سير عملية التصويت على التعديلات الدستورية.

وقال الشريف في مؤتمر صحفي، عقد بمقر الهيئة بالقاهرة، إن الإقبال على لجان الاستفتاء كان كبيرا وفعالا خلال الأيام الماضية، وعكس وطنية الشعب المصري وحبه لوطنه.

وتابع الشريف قائلا: "أتوجه بالشكر للشعب المصري الذي دحر دعوات المقاطعة، وكانت مشاركتهم برهانا قاطعا على ثقتهم في نزاهة الاستفتاء".







وأوضح أن الاستفتاء بالخارج انتهى في دولتي نيوزيلندا وأستراليا، وتجري الآن عملية فرز الأصوات وسيتم إرسال النتائج تباعا إلى وزارة الخارجية المصرية، والتي سترسلها بدورها إلى الوطنية للانتخابات.

وأكد الشريف أنه لن يتم الإعلان عن أي نتائج بشكل رسمي إلا من بعد انتهاء الاستفتاء، وذلك من خلال هيئة الانتخابات المصرية، موضحا أن المادة ٥١ من قانون مباشرة الحقوق السياسية تعطي الحق فقط للهيئة للوطنية الانتخابية إعلان نتائج الاستفتاء.

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ونفى الأخبار التي انتشرت عن حجب عدد من المؤسسات ورفض مشاركتها في متابعة عملية الاستفتاء موضحا أن ٢٢ منظمة وجهة تتابع عملية الاستفتاء منها الاتحاد الأوروبي.



وأكد أن الدول العربية لا تزال تتصدر أعلى نسب مشاركة المصريين بالخارج، وفي مقدمتها الإمارات والسعودية والكويت، منوها بأن الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية شكلت لجانا مختصة في كل محافظة لرصد المخالفات الانتخابية والتعامل القانوني معها.



وأوضح الشريف أن المرأة المصرية سجلت أعلى نسب للمشاركة يليها الشباب والشيوخ.

وتجرى عملية الاستفتاء داخل مصر في 10 آلاف و878 مركزاً انتخابياً، و13 ألفاً و919 لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء نحو 20 ألف قاضٍ من مختلف الهيئات القضائية، ويعاونهم نحو 120 ألف موظف.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 61 مليوناً و344 ألفاً و503 ناخبين، ويبلغ عدد الناخبين الرجال 30 مليوناً و798 ألفاً و369 ناخباً، بينما يبلغ عدد السيدات 30 مليوناً و446 ألفاً و134 ناخبة.