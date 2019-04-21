إلغاء جميع مراسم صلوات عيد الفصح المسائية في سيرلانكا

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سريلانكا
قررت السلطات في دولة سريلانكا، إلغاء جميع مراسم صلوات الفصح المسائية، المقرر لها اليوم الأحد، وفرض حظر التجوال بأثر فوري، وحجب جميع مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل، وذلك بعدما أعلنت الشرطة وقوع انفجار ثامن في العاصمة كولومبو، وارتفاع عدد ضحايا الانفجارت التي استهدفت كنائس وفنادق، صباح عيد الفصح، إلى 200 قتيل على الأقل، وعشرات الجرحى. وقالت الشرطة إن الانفجار السابع، الذي وقع قبل دقائق قليلة من آخر انفجار، كان في ديهيوالا، القريبة من كولومبو، وخلف الهجوم قتيلين على الأقل، بحسب سكاي نيوز.
ووقعت الانفجارات في كنيسة سانت أنتوني بكولومبو وكنيسة سانت سيباستيان في بلدة نيغومبو إلى شمال العاصمة، إضافة إلى كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا (الشرق). كما شهدت 3 فنادق فخمة تفجيرات متزامنة. وتضم سريلانكا، ذات الغالبية البوذية، أقلية كاثوليكية من 1.2 مليون شخص من أصل عدد إجمالي للسكان قدره 21 مليون
ووقعت الانفجارات في كنيسة سانت أنتوني بكولومبو وكنيسة سانت سيباستيان في بلدة نيغومبو إلى شمال العاصمة، إضافة إلى كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا (الشرق). كما شهدت 3 فنادق فخمة تفجيرات متزامنة.
وتضم سريلانكا، ذات الغالبية البوذية، أقلية كاثوليكية من 1.2 مليون شخص من أصل عدد إجمالي للسكان قدره 21 مليون نسمة.
ويشكل البوذيون 70% من سكان سريلانكا، و12% هندوس، و10% مسلمين، و7% مسيحيين.
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