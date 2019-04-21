الان تتابع السودان.. الأمن يضع يده على المليارات وأملاك زوجة البشير تثير دهشة الشعب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
تمكنت قوات الأمن السودانية، من ضبط مبلغ 17 مليار جنيه سوداني داخل منزل مسؤول حكومي بارز في عهد النظام السابق والمدعو عبد القادر الخير.
هذا المبلغ وجد بحوزة زوجته التي تمتلك أكثر من 31 منزلا وقطع أراض في إحدى مدن السودان.
وتصدرت المشهد، السيدة (وداد) زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والتي تم ضبط وثائق بملكيتها لفندق وشقق سكنية في ماليزيا ولديها أكثر من 500 عقار بالعاصمة الخرطوم فقط، كما لديها استثمار في قطر يقدر بحوالي 500 مليار جنيه وهي من دعت الشيخة موزة لزيارة السودان ولديها وكالة استيراد وتصدير بالصين حيث تستخدمها واردتها من الصين كما يوجد لديها حساب بنكي ببنك habc ببريطانيا فيه العديد من مليارات الدولارات.
وتملك في مشروع النخلة بدولة الإمارات العربية 12 مبني، كما أنشأت العام الماضي منتجع في ماليزيا يقدر بمليون دولار.
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