السودان.. البرهان: مؤسسات النظام السابق نخر بها الفساد وبدأنا الهيكلة بالمؤسسة العسكرية

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال رئيس المجلس الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إن مؤسسات النظام السابق نخر بها الفساد وبدأنا الهيكلة بالمؤسسة العسكرية.

Advertisements

وأضاف في مقابلة مع التلفزيون السوداني اليوم الأحد، أنه سيتم تسليم السلطة للشعب دون تأخير، مؤكدًا أن المجلس العسكري ليس خصمًا لأحد.

وتابع “البرهان”، في تصريحاته: “نحن نفضل حكومة تكنوقراط في المرحلة الانتقالية”، مشيرًا إلى أن القوى السياسية قدمت لنا نحو 100 رؤية حول مستقبل السودان، وحال توافقها على رؤية واحدة سنذهب معها فورًا

وأكد أن المجلس الانتقالي يثمن دور الشباب في الثورة ويقف إلى جانبهم.