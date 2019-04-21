الان تتابع السودان.. البرهان: مؤسسات النظام السابق نخر بها الفساد وبدأنا الهيكلة بالمؤسسة العسكرية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال رئيس المجلس الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إن مؤسسات النظام السابق نخر بها الفساد وبدأنا الهيكلة بالمؤسسة العسكرية.
وأضاف في مقابلة مع التلفزيون السوداني اليوم الأحد، أنه سيتم تسليم السلطة للشعب دون تأخير، مؤكدًا أن المجلس العسكري ليس خصمًا لأحد.
وتابع “البرهان”، في تصريحاته: “نحن نفضل حكومة تكنوقراط في المرحلة الانتقالية”، مشيرًا إلى أن القوى السياسية قدمت لنا نحو 100 رؤية حول مستقبل السودان، وحال توافقها على رؤية واحدة سنذهب معها فورًا
وأكد أن المجلس الانتقالي يثمن دور الشباب في الثورة ويقف إلى جانبهم.
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