الان تتابع ملك البحرين يلغي أحكاما بإسقاط جنسية 551 بحرينيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
ألغى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أحكاما بإسقاط جنسية 551 بحرينيا، وقرر تثبيتها، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.
وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن الملك أصدر أمره السامي بتثبيت جنسية 551 محكومًا صدرت بحقهم أحكامًا بإسقاط الجنسية، ولا يتم تنفيذ حكم إسقاط الجنسية إلا بموافقة الملك.
وقالت الوكالة، إن الملك كلف وزير الداخلية بدراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين.
وكانت محكمة في البحرين، أصدرت الأسبوع الماضي، أحكامًا بسجن 138 شخصًا بين ثلاث سنوات ومدى الحياة كما أسقطت عنهم الجنسية بتهم تتعلق بـ”الارهاب”.
كانت هذه تفاصيل خبر ملك البحرين يلغي أحكاما بإسقاط جنسية 551 بحرينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.