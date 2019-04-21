ملك البحرين يلغي أحكاما بإسقاط جنسية 551 بحرينيا

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

ألغى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أحكاما بإسقاط جنسية 551 بحرينيا، وقرر تثبيتها، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

Advertisements

وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن الملك أصدر أمره السامي بتثبيت جنسية 551 محكومًا صدرت بحقهم أحكامًا بإسقاط الجنسية، ولا يتم تنفيذ حكم إسقاط الجنسية إلا بموافقة الملك.

وقالت الوكالة، إن الملك كلف وزير الداخلية بدراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين.

وكانت محكمة في البحرين، أصدرت الأسبوع الماضي، أحكامًا بسجن 138 شخصًا بين ثلاث سنوات ومدى الحياة كما أسقطت عنهم الجنسية بتهم تتعلق بـ”الارهاب”.