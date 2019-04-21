وفد سوداني يزور أمريكا قريبا لبحث رفع البلاد من قائمة الإرهاب

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

ذكرت وكالة السودان للأنباء، اليوم الأحد، أن وفدًا سودانيًا سيزور الولايات المتحدة قريبا لبحث رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ونقلت الوكالة عن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قوله: “يمكن الوفد تشكل وسيسافر هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة لمناقشة أمر رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.