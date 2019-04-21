الفريق البرهان في أول تعليق له: البشير مع قيادات في الحزب في سجن كوبر

أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأحد، إن الرئيس المعزول عمر البشير محتجزا بسجن كوبر المركزي بالعاصمة الخرطوم.

وقال البرهان في أول حوار له منذ تعيينه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، مصادرة أملاك ومنقولات المطلوبين من المنتمين النظام السابق، مشيرا إلى أن اللجنة الأمنية أعدت قوائم بالمطلوبين من نظام الرئيس المعزول ووزعتها على كل المطارات والمنافذ.

وتأتي تصريحات البرهان لتؤكد ما ذكرته تقارير إعلامية سودانية، الأربعاء الماضي، عن قيام المجلس العسكري الانتقالي بالبلاد، بتحويل الرئيس المعزول عمر البشير وقيادات بارزة تابعة لتنظيم الحركة الإسلامية السياسية (الإخواني) إلى سجن "كوبر" المركزي في الخرطوم.

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وقالت مصادر مطلعة إن أبرز القيادات التي جرى ترحيلهم من معتقلات المخابرات السودانية إلى سجن "كوبر" برفقة البشير، هم: الحاج عطا المنان مالك بنك النيل الإخواني بتهمة الفساد المالي، وجمال الوالي المتهم بإدارة استثمارات البشير.

واعتقلت السلطات السودانية، 20 قياديا إخوانيا، قبل إيداعهم سجن كوبر، وسط توقعات بارتفاع هذا العدد صباح اليوم، بحسب ما ذكرته صحيفة "التيار".

وشملت قائمة المعتقلين: (عبدالرحمن الخضر رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني (حزب البشير)، والفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق، وأسامة ونسي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم)، بجانب عدد كبير من مديري المكاتب التنفيذية وكوادر الإخوان.