شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتداء على زعيم حزب الشعب المعارض في تركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (اسطنبول)

قال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إن عدة أشخاص هاجموا اليوم (الأحد) زعيم الحزب في العاصمة أنقرة، وهم يطلقون صيحات عالية، قبل أن يتمكن حراس الأمن من اصطحابه بسلام بعيداً عن الحشد، حسبما أظهر أيضاً تسجيل مصور للواقعة.

وكان كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني الذي حقق انتصارات غير متوقعة في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس يشارك في جنازة جندي تركي قتل في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني المحظور.

وأظهر تسجيل مصور للواقعة كليجدار أوغلو وهو يتعرض للضرب على رأسه مرتين، فيما يحاول حراس الأمن إبعاد عشرات الأشخاص الذين كانوا يصيحون.

وأفادت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية ووكالة دمير أورين للأنباء أنه تمكن من مغادرة المكان ودخول منزل مجاور.