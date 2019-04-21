شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطالب رعاياها في سريلانكا بالمغادرة.. وتدعو لتأجيل السفر إليها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي) طالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، رعاياها الموجودين في سريلانكا بالمغادرة، والتواصل مع مركز الاتصال التابع للوزارة. طالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، رعاياها الموجودين في سريلانكا بالمغادرة، والتواصل مع مركز الاتصال التابع للوزارة. وأهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمواطنيها تأجيل السفر إلى سريلانكا في الوقت الحاضر بسبب الأوضاع الراهنة هناك.



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