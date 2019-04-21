المغرب: مظاهرة لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (الرباط) تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة المغربية الرباط، اليوم (الأحد)، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، الذي هز شمال المغرب عامي 2016 و2017، بعد تأكيد إداناتهم أمام الاستئناف بأحكام تصل إلى السجن 20 عاماً، بحق زعيم الحراك ناصر الزفزافي، وثلاثة من رفاقه، بعد إدانتهم بتهم عدّة، بينها التآمر للمسّ بأمن الدولة.

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة المغربية الرباط، اليوم (الأحد)، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، الذي هز شمال المغرب عامي 2016 و2017، بعد تأكيد إداناتهم أمام الاستئناف بأحكام تصل إلى السجن 20 عاماً، بحق زعيم الحراك ناصر الزفزافي، وثلاثة من رفاقه، بعد إدانتهم بتهم عدّة، بينها التآمر للمسّ بأمن الدولة.

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