شكرا لقرائتكم خبر عن داعش يتبنى الهجوم على كابول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (كابول)

ذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، اليوم (الأحد)، أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف وزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية كابول، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.

وبدأ الهجوم قبيل ظهر أمس (السبت)، بانفجار نفذه انتحاري عند مدخل المبنى متعدد الطوابق الذي يضم وزارة الاتصالات، أعقبه دخول ثلاثة مسلحين للمقر.

وقتلت قوات الأمن المهاجمين الثلاثة في تبادل لإطلاق النار. كما أجلت قوات الأمن أكثر من 2800 أفغاني من مبان حكومية.