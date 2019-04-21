إلغاء أحكام بإسقاط جنسية 551 بحرينياً

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جدة - خالد شويل - الوكالات (دبي) ألغى العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أحكاماً بإسقاط جنسية 551 بحرينياً، وقرر تثبيتها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية اليوم (الأحد).

ألغى العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أحكاماً بإسقاط جنسية 551 بحرينياً، وقرر تثبيتها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية اليوم (الأحد).

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