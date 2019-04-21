شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان اليمني: اتفاق ستوكهولم يضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

قال رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني إن عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة يشكل انتكاسة لعملية السلام ويضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك.

وأضاف خلال لقائه اليوم (الأحد) في الرياض، سفير روسيا لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لا تحترم أي اتفاق ولا تلتزم به كما هي عادتها.

وأكد سلطان البركاني في اللقاء الذي حضره أعضاء هيئة رئاسة البرلمان، حرصَ مجلس النواب في بلاده على تحقيق السلام ‏واستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، وأن يعود اليمن عامل استقرار في المنطقة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.