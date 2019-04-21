شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: توقف الرحلات الجوية في طرابلس والبابا يدعو لوقف المعارك والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (عواصم)توقفت الحركة الجوية لبضع ساعات في العاصمة الليبية طرابلس ليل السبت الأحد لأسباب أمنية، وفق ما أعلنه مطار معيتيقة، المطار الوحيد للعاصمة، قبل أن تستأنف الرحلات لاحقاً.
وسمع ليلاً دوي انفجارات لم يتحدد مصدرها، فيما تحدث شهود عن غارات جوية.
من جهته دعا البابا فرنسيس، اليوم (الأحد) إلى حلول سلمية تؤدي إلى توقف إراقة الدماء في ليبيا.
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