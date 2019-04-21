شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون يدين الهجمات الإرهابية في سريلانكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة السيرلانكية كولومبو ومدن أخرى اليوم (الأحد )، والتي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين الأبرياء بينهم سواح أجانب.

ووصف الأمين العام الهجمات أنها جريمة إرهابية وحشية تتنافى مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية، معرباً عن تضامن دول مجلس التعاون مع الحكومة السيرلانكية في هذا الظرف العصيب، ودعم جهودها لمكافحة الارهاب وتنظيماته المتطرفة.

وعبر الزياني عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا وللحكومة وشعب سيرلانكا الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.