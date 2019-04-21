الشرطة السريلانكية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات كولومبو إلى 207 قتيلا وأكثر من 450 مصابا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - وكالات

قال المتحدث باسم الشرطة السريلانكية إن حصيلة ضحايا التفجيرات التي طالت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو ارتفع ليصل إلى 207 قتيلا وأكثر من 450 مصابا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الشرطة إن قوات الامن اعتقلت 7 خلال مداهمة منزل في كولومبو للاشتباه في علاقتهم بالتفجيرات الأخيرة.

وأعلنت حكومة سريلانكا فرض حظر التجول بأثر فوري وذلك في اعقاب سلسلة من التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق بالعاصمة كولومبو.

وقررت الحكومة حجب مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل.

وقالت الشرطة السريلانكية إن أنفجارا ثامنا ضرب العاصمة بعد سبعة تفجيرات طالت كنائس و فنادق فاخرة.

وأشارت الشرطة إلى أن الانفجار الثامن وقع بعدما أقدم انتحاري على تفجير نفسه في مبنى بضواحى العاصمة ما تسبب في مقتل 3 من رجال الشرطة.

وكان الانفجار السابع قد استهدف فندقا في كولومبو بالقرب من حديقة الحيوان الوطنية ما ادى إلى مقتل شخصين على الأقل.

وقال مسؤول في الشرطة لرويترز "وقع انفجار في فندق في دهيوالا قرب حديقة الحيوان" مشيرا إلى أن التفاصيل لم تتضح بعد.

وقال شاهد من محطة تلفزيون محلية إنه رأى أشلاء بينها رأس مقطوع على الأرض قرب الفندق.

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وقال مسؤول بالشرطة لرويترز إنه في كنيسة سانت سيباستيان في كاتوابيتيا شمالي كولومبو، سقط أكثر من 50 قتيلا وأوضحت صور جثثا على الأرض ودماء على المقاعد الخشبية وسقفا مدمرا.

وذكرت تقارير إعلامية أن 25 شخصا قُتلوا في هجوم على كنيسة في باتيكالوا بالإقليم الشرقي.

واستهدفت الهجمات أيضا ثلاثة فنادق هي شانغراي-لا كولومبو وكينغسبري وسينامون غراند كولومبو. ولم يتضح بعد إن كانت الهجمات على الفنادق قد أسقطت قتلى.

وقال مسؤولون إن 35 أجنبيا من بين القتلى.

ولم يرد إعلان عن المسؤولية في دولة شهدت حربا لمدة عقود مع الانفصاليين التاميل حتى عام 2009 كانت تفجيرات القنابل خلالها أمرا شائعا في العاصمة.

ودعا رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ إلى اجتماع لمجلس الأمن الوطني في مقره في وقت لاحق اليوم.

وقال في تغريدة "أدين بشدة الهجمات الجبانة على شعبنا اليوم. أدعو كل المواطنين في سريلانكا إلى البقاء موحدين وأقوياء خلال هذه المحنة المأساوية".

وأضاف رئيس الوزراء "أرجوكم تجنبوا نشر التقارير غير المؤكدة والتكهنات. الحكومة تتخذ خطوات فورية لاحتواء الموقف".

ووقع أحد التفجيرات في كنيسة سانت أنتوني في كوتشيكادي بالعاصمة كولومبو.

ونشرت كنيسة سانت سيباستيان صورا لدمار داخل الكنيسة على صفحتها على فيسبوك أظهرت أيضا دماء على المقاعد الخشبية والأرض وطلبت الكنيسة المساعدة من الناس.