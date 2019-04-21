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سفارة المملكة بسريلانكا تحذر السعوديين من أماكن التجمعات

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper سفارة المملكة بسريلانكا تحذر السعوديين من أماكن التجمعات

حذّرت سفارة المملكة في سريلانكا، اليوم الأحد، المواطنين السعوديين المتواجدين هناك من التفجيرات المتفرقة التي شهدتها البلاد خلال الساعات القليلة الماضية. 

وقالت السفارة، في بيان لها: نظرًا لوقوع عدد من التفجيرات بأماكن متفرقة في سريلانكا، تودّ سفارة المملكة العربية في كولومبو (العاصمة)، أن تهيب بالمواطنين المتواجدين بضرورة توخّي الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التجمعات ومتابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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