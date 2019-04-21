شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: إقبال كبير للمواطنين باليوم الأول والثانى للاستفتاء على تعديل الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن غرفة العمليات المركزية بمقر الحزب تتابع سير عمليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية من خلال غرف العمليات الفرعية فى 27 أمانة مركزية فضلًا عن 217 أمانة فى المراكز على مستوى الجمهورية.

ولفت "الغباشى" فى بيان اليوم الأحد، أن غرف عمليات الحزب أكدت أن العمل منتظم فى عملية الاستفتاء لليوم الثانى فى جميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وشهدت اللجان على مستوى محافظات الجمهورية توافد الآلاف بالطوابير أمامها، قبل فتح أبوابها للإدلاء بأصواتهم، ورفع المواطنون أعلام مصر أمام اللجان الانتخابية، خاصة من السيدات اللاتى اصطحبن أطفالهن للمشاركة فى العرس الديمقراطى.

وأضاف مساعد رئيس الحزب أن اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية شهد إقبالا كبيرا من المواطنين امتد طوال ساعات اليوم الأول، وشهدت اللجان توافد حشود من المواطنين من مختلف الأعمار، إلى جانب مشاركة فعالة من السيدات والشباب.

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وأضاف اللواء الغباشى أن أمانات الحزب على مستوى المحافظة تحشد أعضاءها للإدلاء بأصواتهم فى التعديلات الدستورية، حيث قدمت أمانات الحزب المحافظات جهدا كبير لدعوة المواطنين للمشاركة عن طريق مجموعة كبيرة من الشباب فى محافظات القاهرة والشرقية والاسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ وسوهاج والبحيرة والغربية والفيوم يرتدون قمصانا عليها شعارات حزب حماة الوطن، لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الخاصة بهم عن طريق متطوعين من شباب الحزب، وآخرين فى البحيرة والمنوفية والقليوبية وقنا وأسوان يستخدمون أجهزة لاب توب لتعريف المواطنين بلجانهم، وشاهدنا الدور العظيم لأهالى ابو رماد وحلايب وشلاتين من خلال أمانة الحزب بالبحر الأحمر، والمشاركة الفعالة لهم، وايضا امانة الحزب بالوادى الجديد التى تقوم بتوفير سيارات لمساعدة الناخبيين للانتقال إلى اللجان، واستخدام امانة بنى سويف للتوكتك للتنقل وحشد المواطنيين للخروج للتصويت، وكذلك تسيير سيارات فى شوارع كل المدن والمراكز عليها أعلام مصر ومكبرات صوت، تطلق أغانى وطنية لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء.

وأكد الغباشى على أهمية المشاركة الإيجابية من كافة المواطنين فى الاستفتاء على الدستور وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين في الاختيار واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن مشيدا بالدور الذى يقوم به القضاء لتتم عملية الاستفتاء فى سهوله ويسر وايضا الدور الكبير الذى تقوم به القوات المسلحه والشرطة المدنية فى تامين الاستفتاء .