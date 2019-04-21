شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إعلام النواب يطالب باستغلال آثار الأقصر لجذب السياحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب محمد شعبان شيمكو، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، بنتائج الزيارة التى قام بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحافظة الأقصر، لاسيما فيما يتعلق بتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، إلى جانب حضور افتتاح أحدث أعمال الترميمات الأثرية بالمحافظة التى تمت بأيادى مصرية 100%، وذلك بالتزامن مع احتفال مصر بيوم التراث العالمى.

وأكد وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، فى بيان أصدره اليوم، على أهمية مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، فى إزاحة الستار عن التمثال الثالث والأخير للملك رمسيس الثاني، فى معبد الأقصر، بعد الانتهاء من ترميمه، برفقة الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيرى، رئيس المجلس الأعلى للآثار، والدكتور زاهى حواس وزير الآثار الاسبق، وعدد من السفراء، وأعضاء لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل.

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وأضاف شيمكو، أنه يستطيع من خلال هذه الزيارة التأكيد أن محافظة الاقصر ستكون واحدة من أهم المحافظات والمناطق السياحية والأثرية ليس فى مصر ولكن على مستوى العالم.

وطالب النائب محمد شعبان شيمكو، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، ومن وزراء السياحة والآثار والثقافة والتنمية المحلية، إعطاء أكبر اهتمام بمحافظة الاقصر خاصة أنها تمثل قيمة كبيرة لمصر فى السياحة والآثار والثقافة، ويجب استغلال الآثار المتعددة داخل الاقصر لجذب السياحة العالمية.