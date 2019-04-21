شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف أعمال اليوم الثاني لمنتدي المنظمات غير الحكومية للجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استأنف منتدي المنظمات غير الحكومية للجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب فعاليات اليوم الثاني لاجتماعه رقم 30 بمدينة شرم الشيخ المصرية، تنهيدا لانعقاد الدورة ٦٤ للجنة بداية من يوم ٢٤ الجاري.

يتناول برنامج عمل المنتدي هذا اليوم مناقشة القضايا المواضيعية والتي تشمل اوضاع الاحتجاز، ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة، وحرية التعبير والوصول للمعلومات، وازمات اللجوء والنزوح والهجرة، واعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحماية الأقليات وتعزيز الحريات الثقافية.

يشارك في المناقشات اكثر من 120 مشاركا من 70 منظمة مصرية وافريقية ودولية، وبينها المنظمة المصرية لحقوق الانسان والمنظمة العربية لحقوق الانسان والمركز الأفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الانسان ومنظمة هيومان رايتس روتش ومنظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان.

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كما يشارك في النقاشات مفوضين من اللجنة الأفريقية ومقررين خاصين باللجنة، ومقررين خاصين من الأمم المتحدة.

تناولت أعمال اليوم الاول قضايا اللاجئين وخاصة معاناة المرأة اللاجئة، وأكد المشاركون أن عام 2018 كان عام انتهاك الحريات العامة حيث شهد ملاحقة اصحاب الراي والتضييق علي شبكات التواصل الاجتماعي وتقييد الحق في التجمع السلمي.

وتشارك المنظمة العربية لحقوق الانسان بفريق موسع من أعضاء مجلس الأمناء وممثلي المنظمات العضوة والأمانة الفنية من مصر والسودان وليبيا والمغرب وموريتانيا.