شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء على عبد العال مع رئيس برلمان قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب السيد ديميتريس سيلوريوس رئيس مجلس النواب القبرصى والوفد المرافق له، وحضر اللقاء من مجلس النواب المصرى السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، والنائب عبدالهادى القصبى رئيس ائتلاف الأغلبية ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية مع قبرص، وعدد آخر من أعضاء مجلس النواب.

أكد الدكتور عبدالعال على التطور الكبير فى العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن زيارة رئيس مجلس النواب القبرصى، جاءت تتويجاً لنتائج الزيارتين اللتين قام بهما الدكتور عبد العال إلى قبرص، إحداهما فى إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، والثانية فى إطار العلاقات الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.

وشدد الدكتور عبدالعال على تقدير مصر لدور قبرص فى الدفاع عن المواقف والمصالح المصرية فى كافة المحافل الدولية، خاصة الأوروبية، مشدداً على أن مصر لن تألوا جهدا فى الدفاع عن حقوق قبرص وقضاياها العادلة.

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وتطرق اللقاء إلى التنسيق القائم بين البلدين على المستوى السياسى، والتعاون المتنامى فى مجال مكافحة الإرهاب. وكذلك التعاون الثلاثى بين كل من مصر وقبرص واليونان فى مجال الطاقة، خاصة فى ظل الاتفاق على إنشاء مركز إقليمى لسوق الغاز فى مصر والذى ستشكل الدول الثلاث النواة الأولى له.

وتناولت المباحثات أيضاً التعاون الاقتصادى بين البلدين، وأكد الدكتور عبد العال - على ضرورة تطوير التعاون فى مجال الاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى المزايا التفضيلية التى حصل عليها المستثمرون الأجانب فى مصر، خاصة فى ظل وجود بنية تحتية وتشريعية قوية محفزة على الاستثمار ، كما أشار سيادته إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال السياحة والثقافة والتعليم.

من جانبه، قدم ديميتريس سيلوريوس رئيس مجلس النواب القبرصى الشكر للجانب المصرى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد بدوره على اتفاقه مع جميع ما طرحه الدكتور عبدالعال من قضايا تخص العلاقات الثنائية بين البلدين. كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات فى جميع المجالات، وخص بالذكر مجال السياحة لأهميته، مشيراً إلى أن كل من مصر وقبرص واليونان يمكنهم تعزيز التعاون السياحي، والمشاركة فى المعارض السياحية العالمية.

كما أكد رئيس برلمان قبرص على ضرورة تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون فى مجال الطاقة. وقدم الشكر لمصر على مواقفها الداعمة لقبرص فى كافة المحافل الدولية.