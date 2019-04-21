شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل النواب: مشاركة المصريين بقوة سبب نجاح العرس الديمقراطى فى الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أن المصريين سيرسمون المستقبل غدًا فى لجان الاستفتاء عبر مشاركتهم القوية والفاعلة فى التعديلات، مضيفا أن التعديلات التى أقرها مجلس النواب استندت إلى الواقع الذى تعيشه مصر.

وطالب "الشريف" فى تصريحات له اليوم، جموع المصريين المشاركة القوية والفاعلة لإنجاح العرس الديمقراطى من خلال تصويتهم ووقوفهم في طوابير أمام لجان الاستفتاء، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية لم تأت من فراغ بل جاءت وفق لإجراءات نص عليها الدستور وتوافرت فيها الشروط الدستورية.

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وشدد "وكيل أول النواب"، على أن اللحظات التاريخية دائما ما أثبتت انحياز المصريين لوطنهم وبلدهم بإعطاء رسالة لكل دول العالم بأن هناك اصطفاء وطنى لم يحدث من قيل خلف القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس السيسي والذى لم يدخر أى مجهود من أجل رفعة ومكانة وطنه وإحداث نهضة شاملة على كافة المستويات.

وأضاف "الشريف" أن مجلس النواب قام بدوره من خلال مناقشة التعديلات والسماع لكافة الآراء المعارضة والمؤيدة، وعمل لقاءات وحوار مجتمعي مع كافة الأحزاب والقوى السياسي وفي النهاية جاء دور الشعب ليقول كلمة الفصل في التعديلات، مؤكدا أن المشاركة بإيجابية ستعطي المزيد من الاستقرار لكافة مؤسسات الدولة.