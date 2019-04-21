شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إسكان البرلمان: كرداسة ضربت أروع الأمثلة الوطنية فى الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مدينة "كرداسة" والقرى التابعة لها، تشهد ملحمة وطنية لم تشهدها من قبل، وذلك لليوم الثانى على التوالى خلال عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف والى، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الحشود من أهالى كرداسة خرجوا ليضربوا أروع الأمثلة فى أول يوم للاستفتاء على التعديلات الدستورية ويستكملوا عرسهم اليوم، فى محاولة إيجابية منهم لتغيير الصورة السلبية عن هذه المدينة الوطنية والسياحية، من خلال الحشود إلى صناديق الاستفتاء ممن حملوا الاعلام ورافعوا أياديهم بعلامات النصر، للوقوف بجانب الدولة المصرية والحفاظ على أمنها واستقرارها بالمشاركة القوية من الشباب وكبار السن والنساء والفتيات ليثبتوا للجميع أن مدينة كرداسة وطنية وليست إرهابية.

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وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن أهالى كرداسة اثبتوا لليوم الثانى على التوالى أنهم على قدر المسئولية الوطنية وحافظوا على حقهم وواجبهم الوطنى الذى كفله الدستور وعملوا الصح تجاه دولتهم العظيمة فى اليوم الأول، والذى كان للشباب فيه دور فعال فى مساعدة المواطنين فى معرفة لجانهم الانتخابية والتسهيل على المواطنين فى ظل الحضور الكثيف من الأهالى الذين صنعوا خلاله عرسًا ديمقراطيًا أمام اللجان الانتخابية على أرض الواقع بمشاركتهم ونزولهم إلى صناديق الاستفتاء.

ولفت أمين حزب مستقبل وطن بالجيزة، إلى أن شباب كرداسة الأوفياء يبعث برسالة وطنية للجميع فى مساندتهم للدولة المصرية والحفاظ على مكتسباتها التى تحققت خلال الفترة الماضية والوقوف خلف القيادة السياسية.