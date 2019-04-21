شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مسيرة بالسيارات فى عين شمس للحث على المشاركة بالاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دائرة عين شمس منذ قليل، تنظيم بعض المواطنين مسيرة بالسيارات والتكاتك جابت كل شوارع ومناطق عين شمس، لدعوة المواطنين وحثهم على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وحمل منظمو المسيرة علم مصر، وشغلوا أغانى وطنية، كما رفعوا لافتا مكتوب عليها "مصر فوق الجميع اعمل الصح.. قول رأيك اعمل الصح.. نعم من أجل مصر"، وحملوا صورا للرئيس عبد الفتاح السيسي.