شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نائب الطالبية: لم نكن نتوقع هذا الحشد الكبير للمشاركة فى الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، ونائب دائرة الطالبية بالجيزة، أن نسب ومعدلات الإقبال على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى ارتفاع مستمر منذ الأمس، متوقعا ارتفاع نسب المشاركة غدا أيضا.

وأوضح عبد الحميد، أثناء تواجده أمام مدرسة خالد بن الوليد إحدى المراكز الانتخابية بدائرة الطالبية، أن الحشود المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية كسرت كل التوقعات، لافتا إلى أن الرهان الحقيقى فى الاستفتاء على وعى الشعب المصرى بحقوقه الدستورية والقانونية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

Advertisements