تيريزا ماي تدين حادث سريلانكا وتؤكد على حرية الإعتقاد والدين

كتب: أحمد أبوعقيل
قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، إن أعمال العنف المرتكبة ضد الكنائس والفنادق في سريلانكا مروعة.
وأضافت عبر صحفتها الصخصية تويتر:" أتعاطف من أعمق قلبي مع جميع المتضررين في هذا الحادث المأساوي.
وتابعت:" يجب أن نقف معًا للتأكد على فكرة على اجبار أحد على اعتناق دين معبن بالتخويف والإرهاب.
شهدت دولة سريلانكا، اليوم الأح حادث إرهابي راح ضحيته المئات من الضحايا و المصابين عقب وقوع تفجيرات بمدينة كولومبو العاصمة .
وأسفر الحادث عن وفاة 207 شخصاً و إصابة 500 أخرون ، جراء استهداف 3 فنادق وكنيسة القديس أنتوني في العاصمة كولومبو، واستهداف كنيستين خارج العاصمة إحداهما في نيجومبو، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح، اليوم الأحد.
وأدانت جميع الدول في العالم، الحادث الخسيس الذي استهدف المثليين أثناء الاحتفال بعيد الفصح.
وأعلن وزير دفاع سريلانكا، اعتقال 7 أشخاص مشتبه بهم في أعقاب الانفجارات، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".
فيما أعلنت الحكومة السريلانكية فرض حظر التجوال بأثر فوري وإيقاف خدمات الرسائل وحجب مواقع التواصل الاجتماعي. وأدان رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكرمسينج، الهجمات على الكنائس والفنادق التي وقعت، في مختلف أنحاء بلاده وأسفرت عن مقتل العشرات وجرح المئات.
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