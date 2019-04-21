قال السفير حسين السحرتى، سفير مصر لدى سريلانكا، إنه تواصل مع رموز الجالية المصرية للاطمئنان عليهم، منذ الساعات الأولى للانفجارات، التي وقعت بـ 3 فنادق و3 كنائس، مؤكدًا أن الجالية المصرية بخير ولم يصبها أى مكروه.
وأوضح السحرتى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة قناة Ten، أن التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام السريلانكية تشير إلى أن عدد الضحايا تخطى الـ 200، لافتًا إلى عدم وجود أى تقرير صادر عن جهة رسمية حتى الآن.
وأضاف سفير مصر لدى سريلانكا، فى مداخلته مع الإعلاميين حسام الدين حسين وسمر نعيم، أن السفارة المصرية...
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر بسريلانكا: الجالية المصرية بخير.. والبابا تواضروس: نصلي لأسر الشهداء وشفاء المصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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