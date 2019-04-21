كتب: محمد الجالى
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الفلسطينى الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والدكتور رياض المالكى وزير الخارجية والمغتربين، و السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس موقف مصر الداعم للقضية والمتمسك بالتوصل إلى حل عادل...
كانت هذه تفاصيل خبر السيسى يؤكدلـ"أبو مازن" دعم مصر الكامل للموقف الفلسطيني تجاه مسار التسوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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