الخطوط الجوية الكويتية: طائرتنا المتجهة الى بيروت هبطت بسلام بعد ارتطامها بكتلة ثلجية

أعلنت الخطوط الكويتية أن طائرتها الأيرباص (A320) المنفذة لرحلتها رقم (KU501) المتجهة الى بيروت، صباح اليوم، تعرضت لارتطام مفاجئ من كتلة ثلجية عابرة، وهبطت الطائرة بسلام في ​مطار بيروت الدولي​ في بيروت هبوطًا طبيعيًا.

وأوضحت أنه جاري إصلاح الطائرة من قبل الفرق الفنية التابعة للخطوط الجوية الكويتية، حيث متوقع عودتها من بيروت إلى الكويت الساعة السابعة مساء.

وكانت معلومات صحافية قد أفادت عن هبوط طائرة كويتية في مطار بيروت الدولي، بعد تعرّضها لعطل تقني في الجو، وأُفيد عن تعطل الجهاز المخصّص لكشف الأحوال الجوية.

وتقوم مصلحة سلامة الطيران المدني في المطار بإجراء وإعداد التقارير الفنية عن هذه الواقعة، علما بأن الطائرة حطت بسلام.