خليل توقع دفع عائدات البلديات بالنصف الأول من شهر أيار على أبعد تقدير

أعلن وزير المال ​علي حسن خليل​ أنه قد عمل جاداً خلال اﻻسبوع الفائت من أجل تأمين توقيع مرسوم توزيع عائدات البلديات، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة سعد وعد بانجاز هذا الأمر بعد عطلة العيد مباشرة، متوقعاً دفع هذه المستحقات على أبعد تقدير في النصف الأول من الشهر المقبل، مؤكداً أن التحديات الوطنية كبيرة والتحديات السياسية واﻻقتصادية والمالية كبيرة لكن الأهم هو كيف تستطيع الدولة بكل مؤسساتها ومكوناتهم أن تستعيد ثقة الناس بها .

وخلال القائه كلمة "​حركة أمل​" في اللقاء السنوي للمجالس البلدية واﻻختيارية في ​الجنوب​، استنكر المجزرة البشعة التي استهدفت المسيحيين في سيرﻻنكا، قائلاً: "كم هو بشع مشهد التفجيرات التي حصلت في سيرﻻنكا مستهدفة المصلين المسيحيين، يعكس اجواء الكراهية التي تعمم، وهذا يرتب علينا مسؤولية استثنائية في ​لبنان​ نحو تعميم لقاءت المحبة والتسامح"، مؤكدا ان رسالة اﻻديان هي دعوة للقاء على المحبة والخير .