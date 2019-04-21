حسن مراد: في أجواء الفصح المجيد نتطلع إلى قيامة وطننا

أشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أننا "‏في أجواء ​الفصح​ المجيد نتطلع إلى قيامة وطننا وأمتنا واستلهام تضحيات السيد المسيح عليه السلام من أجل خلاص البشرية من الظلم واتباع تعاليم المحبة والتسامح التي حملها".

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