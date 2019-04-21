حسن أكد ضرورة التكاتف بوجه كل أشكال الإرهاب والتطرف والعنف

شجب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ​الشيخ نعيم حسن​ بشدة الاعتداءات والتفجيرات ​الإرهاب​ية التي ضربت ​سيريلانكا​، وطاولت الأبرياء المؤمنين من الطائفة المسيحية في يوم ​عيد الفصح​، مقدماً التعازي الخالصة الى الشعب والحكومة السيريلانكية وعائلات الضحايا. وشدد الشيخ حسن، في تصريح له، على "ضرورة التكاتف مسلمين ومسيحيين بوجه كل أشكال الإرهاب والتطرف والعنف، والعمل الحثيث وبشكل يومي على محاربة هذه الأفكار والتصرفات الظلامية بالتنمية ومكافحة الفقر والجهل والعدالة الاجتماعية والحوار والتواصل ونشر المحبة والخطاب الجامع".

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