الجاليات العربية تحتفل بعيد الفصح في كنائس دبي

أحيت كنائس دبي قداديس الفصح وبدأت الاحتفالات الليتورجية منذ منتصف الليل برتبة الهجمة في رعية القديسة مريم في عود ميثا رأسها كاهن الرعية الأب طانيوس جعجع الكبوشي وعاونه الخوري ادوار شالوحي.
وغصت الكنيسة بأبناء الجاليات العربية من لبنان وفلسطين وسوريا والأردن ومصر والعراق والسودان.
وفي رعية القديس فرنسيس في جبل علي، ترأس قداس الفصح الاب جعجع وعاونه الخوري ادوار، وقد تقاطر المصلون قبل ساعة من موعد القداس ليجدوا مكانا لهم فيما احتشد المئات في باحة الكتيسة.
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