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الجاليات العربية تحتفل بعيد الفصح في كنائس دبي

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أحيت كنائس دبي قداديس ​الفصح​ وبدأت الاحتفالات الليتورجية منذ منتصف الليل ب​رتبة الهجمة​ في رعية القديسة مريم في عود ميثا رأسها كاهن الرعية الأب طانيوس جعجع الكبوشي وعاونه الخوري ادوار شالوحي.

وغصت الكنيسة بأبناء الجاليات العربية من ​لبنان​ و​فلسطين​ و​سوريا​ و​الأردن​ ومصر و​العراق​ و​السودان​.

وفي رعية القديس فرنسيس في جبل علي، ترأس قداس الفصح الاب جعجع وعاونه الخوري ادوار، وقد تقاطر المصلون قبل ساعة من موعد القداس ليجدوا مكانا لهم فيما احتشد المئات في باحة الكتيسة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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