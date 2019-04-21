حزب الله دان التفجيرات الارهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا

دان "حزب الله" التفجيرات الارهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا وادت الى سقوط مئات الضحايا البريئة، مستنكراً بشدة التعرض للمؤمنين ولدور العبادة ايام الاعياد المجيدة.
وجدد "حزب الله" التأكيد ان الارهاب لا دين له، داعياً جميع المؤمنين في العالم على اختلاف انتماءاتهم الدينية والمذهبية للوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الافة الخطيرة سواء كانت افرادا او كيانات مصطنعة.
ويتطلع "حزب الله" في هذا اليوم لميلاد الامام المهدي أن يمن الله على المظلومين بظهوره القريب لتنعم البشرية جمعاء بالامن والسلام.
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