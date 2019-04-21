الراعي تلقى اتصال تهنئة من الحريري واستقبل قيومجيان معايدا

تلقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة سعد الحريري، هنأه فيه بالفصح المبارك.
وكان الراعي قد استقبل للتهنئة أيضا وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان ووفودا من مختلف المناطق.
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