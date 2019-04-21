الراعي تلقى اتصال تهنئة من الحريري واستقبل قيومجيان معايدا

تلقى ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، هنأه فيه بالفصح المبارك. وكان الراعي قد استقبل للتهنئة أيضا وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشارد قيومجيان​ ووفودا من مختلف المناطق.

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