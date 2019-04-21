قداديس الفصح عمت قرى وبلدات إقليم الخروب

احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في منطقة البترون بأحد الشعانين وأقيمت القداديس والزياحات في كنائس رعايا الروم الاورثوذكس في مدينة البترون وقرى المنطقة، وشارك المؤمنون في التطوافات التي عمت الكنائس تحت المطر.
وألقيت عظات تناولت معنى أحد الشعانين ودخول المسيح الى أورشليم، وشهدت بلدتا دوما وشكا احتفالات للشعانين وعيد الفصح وتعانقت أصوات الأناشيد والتراتيل عبر مكبرات الصوت.
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