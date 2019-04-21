قداديس الفصح عمت قرى وبلدات إقليم الخروب

احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في منطقة البترون ب​أحد الشعانين​ وأقيمت القداديس والزياحات في كنائس رعايا الروم الاورثوذكس في ​مدينة البترون​ وقرى المنطقة، وشارك المؤمنون في التطوافات التي عمت الكنائس تحت المطر.

وألقيت عظات تناولت معنى أحد الشعانين ودخول المسيح الى أورشليم، وشهدت بلدتا دوما وشكا احتفالات للشعانين و​عيد الفصح​ وتعانقت أصوات الأناشيد والتراتيل عبر مكبرات الصوت.