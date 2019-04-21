رعد: الجميع معني بايجاد حل يخرج البلاد من الازمة الاقتصادية الخانقة

طمأن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​محمد رعد​ الى أنه بالرغم من أن "الاوضاع الاقتصادية صعبة في بلدنا، فالحلول ليست مستحيلة وتحتاج الى ارادة وطنية وتفاهم وطني من اجل ان نسد ثغرات الهدر ونقفل ما يمكننا من ابواب ​الفساد​ ونحفظ ما يلزم من الانفاق غير المجدي وان نفتح عيوننا على ما يزيد من ايراداتنا".

وخلال رعايته افتتاح مطعم في معلم مليتا السياحي -اقليم التفاح في النبطية، لفت إلى أن "ما يتداول به يستحق التأمل وليس هناك نية لدى احد ممن نخوض معهم حوار الوصول لحلول لهذه الازمة الاقتصادية ان يتسلط على الاخرين، الجميع في أزمة وهذه الازمة بحاجة الى حل يتناسب مع وضع البلد ومع وضع كل الفئات التي تمد يدها لنصرة وتطوير هذا البلد".

وأكد أننا "منفتحون على الحوارات الايجابية ونقدم افكارا ونضع بعض الخطوط التي نتوافق مع الاخرين على عدم تجاوزها ومنها ان لا تمس مداخيل ذوي الدخل المحدود ،لاننا معنيون بأن نستنقذ هذا الوطن رغم كل الانزلاقات التي حصلت في الماضي لكن من موقع المسؤولية نقول ان الجميع معني بايجاد حل وطني مناسب يخرج البلاد من هذه الازمة الاقتصادية الخانقة".

ولفت الى "ان لبنان رغم كل الاهتزازات التي أصابت المنطقة يعتز مسؤولوه جميعا بانهم استطاعوا بفضل تعاونهم ووعيهم الوطني وبفضل التمسك بمعادلة الدفاع عن لبنان، هذه المعادلة التي تنطوي على جهود وطنية نعتز بها من ​الجيش اللبناني​ ومن المقاومة ومن الاحتضان الشعبي للجيش والمقاومة، هذه المعادلة حفظت الاستقرار والامن وامكانية ان نجد حلولا لاوضاعنا الاقتصادية في بلدنا وسط هذه المنطقة التي تشهد اهتزازات على المستوى السيادي وليس على المستوى الاقتصادي".

وأضاف: "نحن نثق بان لبنان يستطيع ان يحمي سيادته بشعبه وجيشه ومقاومته ونثق بان المعادلة التي يعتمدها لبنان تؤمن الامن والاستقرار وتردع العدو عن ان يفكر بأي عدوان على لبنان، الوقت المنظور لا يؤشر الى ان العدوان يمكن ان يلجأ اليه العدو لقصور عنده وليس لاخلاقية يعتمدها بل لجهوزية عندنا واستعداد للدفاع والمواجهة وتلقين العدو ما يتوقع ان يجعل مصيره على المحك".