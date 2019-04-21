دان الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ "بشدة" "الأعمال الشنيعة" و"الهجمات الإرهابية" في ​سريلانكا​، اضاف في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "حزن عميق بعد الهجمات الإرهابية على الكنائس والفنادق في سريلانكا، نعلن تضامننا مع الشعب السريلانكي وأفكارنا مع جميع أقارب الضحايا في يوم ​عيد الفصح​".

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كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يندد باعتداءات سريلانكا ويصفها بـ"الشنيعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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