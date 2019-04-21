العربية: جميع مهاجمي مركز المباحث في الزلفي سعوديون وينتمون لداعش

أفادت قناة "العربية" بان "جميع مهاجمي مركز المباحث في الزلفي سعوديون وينتمون لتنظيم "داعش" الارهابي". وكانت قد أعلنت رئاسة ​أمن الدولة​ في ​السعودية​ عن إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، مشيرةً إلى أن "الجهات الأمنية تصدت للإرهابيين وقتلتهم جميعا وعددهم 4 أشخاص"، لافتةً إلى أن "​الأجهزة الأمنية​ تتعامل مع ما بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة".

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