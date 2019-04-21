قرقاش: سياسات الدوحة الانتهازية أخرجتها عمليا من المنظومة العربية وعلاقاتها

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​ أن "سياسات ​الدوحة​ الانتهازية أخرجتها عمليا من المنظومة العربية وعلاقاتها"، مشيراً إلى أن "قطر غدت تتمسك بصعوبة مع ما تبقى من علاقاتها العربية".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت قرقاش إلى أن "النتيجة طبيعية لمن راهن على الفوضى والخيارات الحزبية، ولم يتسم تعامله بالشفافية والصدق".