المقداد أكد أهمية العلاقات السورية – الإيرانية ومساهمتها بتحقيق الأهداف المشتركة للبلدين

أكد نائب وزير الخارجية السوري ​فيصل المقداد​ خلال لقائه وفداً إيرانياً "أهمية وعمق العلاقات السورية – الإيرانية ومساهمتها في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين وللقضايا العربية والإسلامية في المنطقة وفي مقدّمتها دعم ​الشعب الفلسطيني​ في استعادة حقوقه وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها ​القدس​". ودان "القرار الأميركي الأخير الذي أدرج ​الحرس الثوري الإيراني​ ضمن قائمة ​الإرهاب​"، مشيداً بـ"العلاقات الوطيدة بين ​مجلس الشعب السوري​ و​مجلس الشورى​ الإسلامي الإيراني".

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