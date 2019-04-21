وفد سوداني سيزور أميركا قريبا لبحث رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أفادت وكالة الأنباء السودانية بأن "وفدا سودانيا سيزور ​الولايات المتحدة​ قريبا لبحث رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وكان مسؤول كبير بالخارجية الأميركية قد أعلن الاسبوع الماضي أن "واشنطن قد تدرس مسارًا جديدًا نحو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا رأت تغيرًا جذريًا في الحكومة"، مشيراً إلى "اننا لسنا على علم أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان يضم أي فرد ورد اسمه في قوائم عقوبات الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة".

وفي الـ11 من نيسان الحالي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، استقال بعد يوم من توليه المنصب جراء رفض شعبي، وخلفه عبد الفتاح البرهان، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.