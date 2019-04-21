خارجية السعودية: الارهاب يهدد الأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم دون استثناء

عبر مصدر مسؤول في ​وزارة الخارجية السعودية​، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن إدانة السعودية واستنكارها لسلسلة التفجيرات ​الإرهاب​ية التي وقعت في ​سريلانكا​، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سريلانكا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم دون استثناء.

وكانت قد استهدفت ثمانية انفجارات ثلاث كنائس وعدة فنادق في كولومبو عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس ​عيد الفصح​، مما أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا بينهم 35 أجنبيا، فيما فرضت السلطات حظر تجول فوريا.

وفرضت السلطات السريلانكية منعا للتجول لمدة 12 ساعة بأثر فوري، وسيستمر حتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

كما حجبت سريلانكا مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل عبر الإنترنت، فيما أعلنت وزارة التعليم غلق مدارس البلاد غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.